Battibecchi, regali "indesiderati" e proteste del pubblico: il Consiglio si apre tra le polemiche

Clima teso e accesi scambi di battute – che poi travalicano in battibecchi che coinvolgono persino parte del pubblico. L'ultimo Consiglio comunale 2019 si apre nel segno del nervosismo. Il primo botta e risposta è tra sindaco ed ex sindaco. La prima delle interrogazioni, infatti, è quella relativa al traffico pesante che si ferma in via De Rossi in attesa di accedere alla Mundi Riso. Maura Forte, prima firmataria dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatta della risposta dell'assessore Luigi Michelini. “Sappiamo benissimo che c'è un'ordinanza che vieta di tenere i motori accesi – dice l'ex sindaco – ma evidentemente non basta...”. Lapidario l'intervento del sindaco Andrea Corsaro. “Ci vuole un bel coraggio a chiedere certe cose – sbotta - . Sul parcheggio e la sistemazione di via De Rossi il progetto c'è dal 2013; la procedura di esproprio dell'area per accedere al parcheggio da via Trento pure, ma è stata ferma per cinque anni.: Ora venite a chiedere cosa facciamo per risolvere il problema? Avete un bel coraggio”. In un attimo lo scambio di battute si fa acceso, serrato e del tutto incomprensibile per chi è presente nella sala del Consiglio.

Il presidente del Consiglio non fa in tempo a riportare la calma e subito si accende un nuovo fronte: il vicesindaco Massimo Simion estrae un caschetto da cantiere (in versione natalizia, in stile renna...) da offrire all'ex sindaco Maura Forte che l'aveva attaccato sui social per una visita al cantiere del Centro Nuoto, accompagnato da una foto in cui anche la Forte era ritratta in un cantiere senza dispositivi di protezione individuale. Apriti cielo: dal pubblico qualcuno inizia a gridare che un assessore non può intervenire in Consiglio se non su materie di propria competenza; Forte ribatte e, nella confusione del momento, spunta – sempre dal pubblico – il cartello “Cannata dimettiti”.

A sventolarlo, a turno, diversi cittadini che continuano la battaglia contro la presenza del consigliere autore della frase omofoba diffusa attraverso social. Un primo cartello viene sequestrato dall'agente di polizia locale in servizio. Poi, poco dopo, ne spunta un altro e, nonostante il monito del presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, di far allontanare i contestatori, un altro ancora. Per un quarto d'ora si va avanti a spizzichi e bocconi. “Cannata dimettiti” è la richiesta che arriva dal pubblico e lui, senza muoversi dal suo posto, ribatte alla protesta annunciando una denuncia. Giornata di lavoro straordinario per chi deve garantire il sereno svolgimento dei lavori.