Il reggiseno per allattamento: consigli su come indossarlo e cosa evitare

La futura mamma inizia a pensare all’acquisto di un reggiseno da allattamento dopo i primi sei mesi di gestazione, momento in cui è più che evidente il cambiamento del suo corpo. Questi modelli sono progettati per rispondere alle esigenze della neomamma e del suo bimbo, e per questa ragione sono realizzati con tessuti non operati e provvisti di due piccoli fori apribili per allattare.

Sono molti, però, i quesiti che riguardano il loro utilizzo e come sceglierli nel modo giusto. Ci auguriamo di aiutarvi a trovare ciò che cercate con le risposte qui sotto!

Quando si usa e come sceglierlo

L’utilizzo di questa tipologia di reggiseni è consigliata nella fase finale del periodo di gestazione, momento in cui il seno è già ben formato, e ovviamente durante l’allattamento. È necessario valutare con attenzione il materiale di questo accessorio e puntare su un modello elastico, che si adatta alla forma del corpo senza stringere.

La struttura morbida deve donare comfort e non ostacolare i movimenti, considerando soprattutto che, nei primi tempi, il bebè avrà bisogno di essere allattato ogni tre ore. Un buon reggiseno limita la sudorazione e quindi è anche traspirante, può essere rinforzato ma non imbottito.

Poi c’è il design, che nel caso dei reggiseni da allattamento può essere classico o con bretelle incrociate: optate per quest’ultima opzione se avete bisogno di un supporto maggiore. Questi accessori si distinguono inoltre per il tipo di apertura sulla coppa, che può essere a magnete oppure con clip. In questo caso si tratta di una preferenza soggettiva, ma entrambe le soluzioni risultano pratiche durante l’utilizzo.

L’ideale sarebbe di indossare il reggiseno per l’allattamento solo durante il giorno e non la notte. Sebbene sia elastico e confortevole, rappresenta comunque un vincolo per il corpo, quindi la notte è preferibile optare per un top elastico arrotolato sul torace con delle coppette assorbilatte.

Reggiseno per allattamento e sport

Se siete neomamme sempre in movimento, che non riescono a rinunciare a fare sport, evitate attività come la corsa e preferite yoga, pilates ed esercizi mirati in palestra. I seni sono molto delicati durante la gestazione e, per tutto il periodo dell’allattamento, un minimo sobbalzo o un urto rischiano di causare un gran fastidio o, ancor peggio, dolore data l’elevata sensibilità di questo punto.

Durante il proprio allenamento, è meglio non togliere il reggiseno per allattamento, e per avere maggiore supporto è possibile indossare dei top elastici, molto confortevoli. Attenzione però a non stringere mai troppo la zona del torace, per evitare appunto di sentire dolore o, ancor peggio, di provocare ingorghi mammari e mastiti.

Reggiseno per allattamento e mastite

I cambiamenti ormonali dovuti alla gravidanza, l’allattamento oppure smettere all’improvviso di allattare, sono tutti possibili cause dell' ingorgo mammario . Non solo, perché come hanno evidenziato diversi studi scientifici, anche la pressione esercitata da un reggiseno troppo stretto favorisce l’ostruzione duttale e il possibile sviluppo della mastite.

Con il blocco dei dotti lattiferi termina la fuoriuscita del latte, causando un gran dolore e un rigonfiamento dei seni. Proprio per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione il proprio reggiseno per allattamento: se non siete sicure meglio provare più di un modello, ma sono assolutamente da evitare quelli con i ferretti e a balconcino.

Conclusioni

In sintesi, il reggiseno per allattamento è un accessorio molto utile da indossare nel modo giusto e non 24 ore su 24. È molto importante fare respirare la pelle dei seni, optando per un top elastico, ma non troppo stretto.

Questa tipologia di reggiseni deve avere una coppa profonda: cercate di evitare i moderni push-up da allattamento, che rischiano di comprimere la ghiandola mammaria e di causare il problematico ingorgo mammario.

L’importante è che i seni abbiano abbastanza spazio per accogliere la sua nuova forma senza costrizioni e che il modello sia realizzato con materiale traspirante e abbia il vantaggio di essere pratico da usare.

Infine, l’estetica è da non dimenticare, perché anche in gravidanza è giusto sentirsi belle. In commercio ci sono tantissimi modelli per ogni tipo di esigenza, dalle tinte unite a fantasie di vario tipo. A questo proposito, se siete alla ricerca di un reggiseno per allattamento a prezzi interessanti, potete consultare le proposte online di vari siti, come https://piccoloeforte.it/ .