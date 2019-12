In treno senza biglietto e con la droga nel marsupio

In treno senza biglietto e con 70 grammi di hashish nascosti nel marsupio.

Lunedì mattina la Polfer di Vercelli ha denunciato un 24enne nigeriano, che viaggiava a bordo di un treno regionale sprovvisto di titolo di viaggio. Rintracciato durante la sosta del treno in stazione è stato accompagnato negli Uffici di Polizia dove ha cominciato a manifestare un sospetto nervosismo e, sottoposto a accurato controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, del peso di circa 70 grammi, occultato all’interno del suo marsupio.



Ulteriori, peculiari, accertamenti hanno permesso di accertare che il soggetto in questione, sotto un alias, risultava gravato da diversi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Al termine del controllo, dopo aver accertato la sua regolarità sul territorio nazionale, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.