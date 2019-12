Consulta delle Frazioni: le proposte del territorio

Sicurezza stradale, illuminazione, videosorveglianza. E proposte per rendere più belle le frazioni. Si è parlato di tutto questo, martedì 17 dicembre, nel corso della prima riunione della Consulta delle Frazioni composta dai membri Marco Monateri, Elisa Balzola, Silvano Ravarino, Giorgio Edoardo Dipompa, Antonio Desogus, Giuseppina Canzoneri, Bruno Maiolo e Maria Giovanna Cabrini. A rappresentare l’Amministrazione c’erano il Vicesindaco Luca Lifredi, coordinatore della Consulta, gli Assessori Annalisa Bordignon e Antonella Dassano ed il Presidente del Consiglio comunale Fedrik Bordino.

Molti gli argomenti in discussione in questa prima seduta. I rappresentanti dell’Amministrazione hanno comunicato la disponibilità di un privato a donare un appezzamento di terreno a San Genuario, si è proposto, dunque, di accettarlo e di realizzarvi un piccolo parco. Si è parlato del “problema dossi” a San Grisante e l’Amministrazione ha dato la piena disponibilità ad avviare azioni di mitigazione garantendo però una adeguata sicurezza stradale. Si sono affrontanti anche i problemi riguardanti la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.

Inoltre, l’Amministrazione comunale e la Consulta si sono impegnati a sviluppare per il prossimo Natale un sistema di luminarie anche nelle frazioni.

Soddisfazione è stata espressa da parte di tutti i componenti per questo primo incontro, entro il mese di marzo si terrà il prossimo incontro.

“Sono grato a tutti i componenti della Consulta delle Frazioni per la partecipazione così attiva in questo primo incontro. A Crescentino, è la prima volta che si costituisce un’organo che favorisca il dialogo tra l’Amministrazione ed i cittadini che risiedono in frazione, c’è molto da fare ma siamo motivati ad affrontare con soluzioni sostenibili ogni problema” ha commentato così il Vicesindaco e coordinatore della Consulta Luca Lifredi.

Nei primi giorni di gennaio verrà, infine, riaperto il bando per nominare gli ultimi due componenti i cui posti sono riservati ai residenti nell’ambito territoriale di San Genuario.