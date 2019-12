Valsesia, venerdì allerta giallo per il rischio valanghe

E' prevista una giornata di allerta meteo giallo per la Valsesia e di maltempo per tutto il resto della provincia. Sarà un venerdì con piogge intense fin dalla prima mattina quello che ci attende. Arpa, in particolare, segnala il rischio di valanghe a ridosso dei rilievi del basso Piemonte e sul Piemonte settentrionale, con nevicate solo a quote di media ed alta montagna (per il vercellese la quota neve è attorno ai 1400 - 1600 metri) accompagnate da forti venti. Migliora dal tardo pomeriggio/sera di domani a partire dal settore sudoccidentale