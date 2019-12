Tradizionale Festa di Natale alla Comunità Anffas "Muni Prestinari" di via Trino: l'appuntamento è domenica 15 alle 16 nel salone-palestra "Giulio Tamaro". La messa di Natale viene celebrata da don Mauro Rizzi, parroco della Regina Pacis con la partecipazione del Coro delle Parrocchie Vercelli Ovest (Concordia e Regina Pacis) e degli Amici del Canto. Seguirà un sincero e gradito scambio di auguri.

"Come sempre sarà un momento molto importante per tutta la grande famiglia Anffas e per tutte le persone che in questi anni sono stati vicini e hanno contributo alla realizzazione di tutte le sue iniziative", concludono dall'associazione, ricordando che tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.