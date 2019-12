Vercelli sempre più giù: siamo sicuri che vada tutto bene?

Riceviamo e pubblichiamo.

L'annuale classifica stilata dal Sole 24 Ore restituisce un'immagine davvero poco lusinghiera di Vercelli. È vero che queste classifiche non devono essere prese come oro colato, alcuni indicatori, però, sono indubbiamente oggettivi e rappresentano, con una certa significatività, la tendenza della qualità della vita delle città.

Lasciamo le riflessioni del caso all'analisi dettagliata dei numeri che seguono. Come primo pensiero però, vista la terribile e purtroppo reale statistica sul tasso di mortalità per tumori e sull'aspettativa di vita, viene da chiedersi come gli attuali amministratori della città possano pensare di rendere Vercelli la pattumiera del Piemonte, con la palese corresponsabilità soprattutto di chi li ha votati, e come possano fare finta di niente come sta invece avvenendo. Con legno da riciclare, inquinamento da polveri sottili, componenti chimiche nell'aria, e rifiuti organici da trattare, la nostra città diventerà un posticino che sarà certamente ambito dai cittadini di tutta l’Italia.

Seguendo il link qui sotto potete vedere i risultati conseguiti da Vercelli nei vari parametri di giudizio e, come dicevamo, c'è poco di cui rallegrarsi. Giusto per dare un quadro generale:

- siamo al 62° posto, contro il 46° del 2018, 16 posizioni in meno;

- nel nord Italia solo altre 5 città hanno fatto peggio;

- è il peggior risultato ottenuto da Vercelli negli ultimi 20 anni;

- siamo al 106° posto (su 107) nell'indice del clima;

- siamo al 105° posto per tasso di mortalità ogni 1000 abitanti;

- siamo al 101° posto per mortalità per tumore;

- siamo al 95° posto per aspettativa di vita;

- siamo al 101° posto per trend di imprenditoria giovanile.

Siamo ancora sicuri che a Vercelli vada tutto bene?