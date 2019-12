Pallets: giovedì si discute l'ordine del giorno della minoranza

Viene discussa giovedì, nel corso del Consiglio comunale convocato per le 15, la proposta di ordine del giorno per la richiesta di Valutazione di Impatto Sanitario in relazione all'impianto per la produzione dei pallets che Asm e Iren vogliono realizzare nell'area industriale di Vercelli.

La proposta, sottoscritta dai consiglieri di minoranza Roberto Scheda, Andrea Conte, Paolo Campominosi (Voltiamo Pagina), Alberto Perfumo, Renata Torazzo (SiAmo Vercelli) e Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle) riflette le preoccupazioni che parte dei consiglieri hanno più volte espresso in relazione alla salubrità dell'insediamento. Il tema era già stato introdotto nel corso della precedente seduta, quando era stata approvata, con il voto favorevole della maggioranza e del Pd (esclusa Manuela Naso), la correzione delle disposizioni del piano regolatore che renderanno possibile l'insediamento.

Intanto l'iter autorizzativo dell'impianto prosegue in Conferenza dei Servizi che ha disposto che il progetto venga sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale.