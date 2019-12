Fortuna e Avoscan nel Consiglio regionale di Sanità

Riceviamo e pubblichiamo.

All’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte di martedì 17 dicembre ci sono state alcune nomine degne di menzione per il lavoro che comportano, tra cui quelle riguardanti il Co.Re.Sa. (Consiglio regionale di sanità e assistenza). Si tratta di un organo importante, di natura consultiva, competente a emanare pareri non vincolanti riguardo al piano sociosanitario o alle iniziative d’integrazione sociosanitaria, temi su cui la nostra attenzione é sempre focalizzata al fine di rendere servizi efficaci ed efficienti senza dimenticare la persona.

Siamo soddisfatti perché, anche questa volta, la Provincia di Vercelli è rappresentata da due professionisti competenti: Giovanni Fortuna e Manuel Avoscan, entrambi immersi nella realtà sanitaria territoriale.

Fortuna, medico e consigliere comunale a Vercelli, è anche presidente della III commissione consiliare in cui ha avuto già modo di delineare una mission ben precisa riassumibile nell’impegno d’assistenza e di attenzione costante a tutti, soprattutto ai più fragili.

Avoscan, borgosesiano, infermiere e osteopata, è già consigliere d’amministrazione presso la casa di riposo sant’Anna di Borgosesia.

“La provincia di Vercelli continua a essere sempre più rappresentata in Regione - dichiarano i consiglieri regionali Stecco e Dago - anche con questi importanti incarichi in argomento di programmazione sanitaria; un vero cambio di passo rispetto a quando con la Sinistra, per esempio, il Co.Re.Sa era stato addirittura abbandonato”.