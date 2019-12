Dal gruppo Marazzato borracce per gli studenti

Gli ‘Auguri sostenibili’ del ‘Gruppo Marazzato’ arrivano anche nel torinese. A beneficiarne, questa volta, dopo il successo riscontrato in alcuni fra i principali comuni del vercellese, è Villastellone.

L’iniziativa, promossa dalla storica azienda piemontese leader dal 1952 nelle soluzioni per l’ambiente, prevede la distribuzione di circa 300 borracce ‘eco’ ai giovanissimi allievi delle scuole elementari e medie del territorio.

I cui studenti, insieme ai loro insegnanti, con il Sindaco Francesco Crispi e il Vice Sindaco Domenico Ristaino (anche Assessore alle Associazioni, Manifestazioni, Protezione Civile e Ambiente) incontreranno pubblicamente i referenti del ‘Gruppo Marazzato’ per ricevere il prezioso dono, utile anche a una loro sana e corretta formazione nel rapporto con territorio, ecologia e natura.

“A partire dalle ore 9.00, presso l’Auditorium Comunale sito presso i locali della scuola media accessibili sia da Viale Rimebranza che da Piazza Primo Maggio, avrà luogo l’evento di presentazione di questa importante iniziativa”, spiega il Vice Sindaco.

Che riprende: “Ringrazio di cuore il Sindaco per aver intuito da subito la disponibilità e la competenza del ‘Gruppo Marazzato’: che, da quando è approdato a Villastellone, ha subito instaurato un positivo dialogo con le istituzioni teso ad aggiungere valore alla cittadinanza, mediante una serie di azioni che vedranno la luce a partire dal 2020, grazie anche alla possibilità di poter avere in loco la loro stupenda collezione di mezzi sia storici che operativi di ultimissima generazione. Una collaborazione efficace ed efficiente fra pubblico e provato di cui siamo fieri”, conclude Domenico Ristaino.

Gli fa eco Alberto Marazzato, Direttore Generale dell’omonimo gruppo industriale: “Prosegue anche qui con medesimo impegno il nostro desiderio di contribuire al corretto sviluppo formativo dei più piccoli in termini di sana educazione ambientale. Felici di fare la nostra parte per i giovani villastellonesi, in pieno accordo con l’Amministrazione Comunale”.