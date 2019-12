Dieci anni dopo la Tenda Verde, a sentenza il processo per il crac Raf-Phonemedia

Dieci anni esatti dopo la Tenda Verde è arrivato alla sentenza il processo per il crac dei call center del gruppo Raf - Phonemedia. Imputati erano l'ex amministratore di Omega, la società che aveva rilevato le attività del gruppo, e i revisori dei conti della società. Il gruppo Raf - Phonemedia, leader in Italia nel settore dei call center, impiegava 1.700 dipendenti, la gran parte dei quali nei poli di Trino e Novara: l'azienda venne dichiarata fallita nel 2010, dopo che, da mesi, aveva smesso di pagare gli stipendi dei dipendenti, le tasse e quant'altro fosse tenuta a versare dalla legge.

Per i lavoratori, molti dei quali appartenenti ai medesimi nuclei familiari, e soprattutto per la zona di Trino, il crac di Raf - Phonemedia fu un colpo durissimo: dopo essere rimasti per mesi senza stipendio le "Cuffie in Agitazione" trinesi (e non solo trinesi, molti erano di Vercelli, di Crescentino e dei centri della Bassa) diedero vita a una delle più durature e coinvolgenti manifestazioni che il vercellese ricordi negli ultimi decenni. Per quasi tre mesi, all'ingresso di Trino, lavoratori e lavoratrici si alternarono, giorno e notte, a mantenere vivo il presidio permanente della Tenda Verde. Che era un luogo di protesta, ma anche un crocevia di amicizie, storie e umanità: la tenda, la piccola cucina da campo, il bagno chimico, le brande erano state messe a disposizione dalla protezione civile che, come molti cittadini e gran parte delle istituzioni, fu vicina al dramma dei lavoratori. Nella Tenda Verde, i lavoratori passarono il Natale e il Capodanno, un dicembre, un gennaio e un febbraio freddissimi in attesa di ammortizzatori sociali che dessero loro un po' di respiro. Al loro fianco c'erano i sindacati, alcune amministrazioni locali, associazioni, gente comune. Chi imboccava la rotonda d'ingresso a Trino - giorno o notte che fosse - dava un colpo di clacson in segno di solidarietà e furono molti quelli che sostennero concretamente quella protesta, portando cibo, denaro per le spese più urgenti, bombole del gas per cucinare e combattere il freddo.

Poi venne l'inchiesta sulla vicenda e, in questi giorni, il Tribunale di Novara ha condannato l'ex amministratore di Omega, Claudio Marcello Massa, a 4 anni e 3 mesi di carcere e con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Sono invece stati assolti i revisori dei conti, Patrizio Pollini, Alessandro Delle Cese e Giuseppe Belletti, che avevano avallato il bilancio del 2008 contenente, secondo l'accusa, dati non veritieri sulla salute della società. In sede di udienza preliminare, Fabrizio Cazzago, il fondatore del gruppo Phonemedia, aveva patteggiato 3 anni.

Massa è stato riconosciuto colpevole di aver distratto 428mila euro e una Bmw, mentre è stato prescritto l’omesso versamento delle imposte. Nei cofronti di una ventina di ex lavoratori, che si erano costituiti parte civile, il tribunale ha stabilito una provvisionale di 2 mila euro ciascuno, demandando alla sede civile il risarcimento del danno.