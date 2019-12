Livanova ritira gli 83 licenziamenti

I miracoli di Natale a volte accadono. Pochissimi minuti fa, a seguito di un incontro all'Unione Industriale di Vercelli, i vertici di Livanova, azienda di Saluggia leader nel mondo per la produzione di valvole cardiache, ha infatti deciso di ritirare il licenziamento degli 83 dipendenti e di non spostare la produzione in Canada. Un risultato che arriva a seguito di numerosi tentativi di far cambiare idea all'azienda. Soddisfatto è Gianluca Gavazza, consigliere regionale, nonchè residente nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Era stato proprio lui tra i primi a manifestare la propria preoccupazione sulle ricadute economiche e sociali che i licenziamenti avrebbero potuto avere sull'intero territorio chivassese e vercellese "Ho appreso la notizia pochi istanti fa - ha commentato -. Secondo me, Livanova, anche grazie alle sensibilizzazioni fatte in questi giorni, si è resa conto dell'importanza che questi lavoratori hanno nella realizzazione di questi prodotti. Ritengo che lo spostamento della produzione avrebbe causato dei danni non solo ai dipendenti ed alle loro famiglie ma anche all'azienda stessa". Poi ha aggiunto: "Sono contento che questa notizia sia arrivata proprio in questo momento. Le famiglie potranno trascorrere le festività serenamente".