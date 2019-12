Gli auguri nella serata più importante dell'anno

Auguri ed emozioni intense per le socie e gli ospiti del Soroptimist Club Vercelli durante la conviviale dell’11 dicembre scorso negli eleganti saloni del Circolo Ricreativo di Vercelli. Si è celebrato infatti il Soroptimist Day, la serata più importante dell’anno coincidente con l’anniversario della dichiarazione dei diritti dell’uomo, serata in cui con il rito dell’accensione delle candele si suggella l’impegno delle soroptimiste per la finalità etiche del Club e si richiamano i vincoli di solidarietà che uniscono le soroptimiste di tutto il mondo.

E’ stata anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in un clima di festa senza dimenticare la solidarietà che contraddistingue il club: in tale ottica la Presidente Avvocato Rita Buccetti, ha voluto omaggiare tutti con piccoli manufatti in tessuto realizzati dalle detenute della Casa Circondariale di Vercelli, già destinatarie – queste ultime – di un service importante condiviso con altri sei Club del territorio (trattasi di un corso di cucito già in essere da anni) aggiungendo così un ulteriore aiuto ad una categoria di donne fragili.

Grande partecipazione e grande apprezzamento per l’evento che ha visto anche un gradevolissimo intrattenimento musicale a cura di una giovanissima band composta da Giuseppe Garavana, cantante e chitarrista, Simone Tercallo e Manuel Boschetti, rispettivamente al basso ed al pianoforte.

Ancora una volta si è sostenuto in maniera concreta una categoria di donne particolarmente vulnerabili e nell’ imprimere alla serata un clima di lietezza prenatalizia si è voluto sostenere ed applaudire giovani artisti del territorio.

Le soroptimiste tutte nel farsi calorosamente gli auguri, si sono date appuntamento nel 2020 per nuove e stimolanti sfide, sempre con l’entusiasmo ed il garbo tutti femminili che le contraddistiunguono.