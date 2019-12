L'Ipab Sant'Antonio Abate diventa azienda pubblica di servizi alla persona

La Giunta regionale, nel corso della seduta di martedì, ha approvato la trasformazione dell’Ipab Sant’Antonio Abate di Trino in azienda pubblica di servizi alla persona “Sant'Antonio Abate”.

“La nuova azienda - dichiara l’assessore Roberto Rosso - potrà così continuare con rinnovato vigore e con nuove basi giuridiche nella sua importante attività di assistenza alla popolazione anziana della zona”.

In allegato alla delibera presentata dall’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino, è inserito lo statuto della nuova azienda, che avrà lo scopo di gestire ed erogare, in forma diretta o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici o privati, servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitari in regime residenziale e/o semi residenziali destinati a persone anziane e/o disabili in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza.

L’Asp sarà governata da un consiglio di amministrazione formato da cinque membri (uno nominato dalla Regione, due dal Comune di Trino, i priori delle Confraternite di San Lorenzo e del SS. Sacramento), che entrerà in carica dopo che i vari enti avranno provveduto alla designazione dei componenti di rispettiva competenza.