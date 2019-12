Sconfitta con onore, nella tana della prima della classe

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 18

Girone di qualificazione - Girone A

2^ GIORNATA DI RITORNO-

Lunedi 18 dicembre – a Castelnuovo Scrivia

B.C. Castelnuovo Scrivia - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 80-50

(parziali: 17-15; 44-33; 64-39 )

Tabellino PFV: Ansu 10; Leone Sara 9; Leone Giulia 5; Iorio 8; Momo 4; Porcelli; Zanetti 2; Sarrocco 8; Ifa Uwaidae 4; - All.re Gianfranco Anastasio.

Nella seconda giornata di ritorno della fase di qualificazione, la PFV Under 18 – Carmen Fiori – è andata a fare visita alla prima della classe, il B.C. Castelnuovo Scrivia (società di A2) ed è tornata sconfitta per 80-50, stante la superiorità tecnica e fisica delle avversarie, affrontate oltretutto con qualche assenza (Lobascio, Sau Zanichelli, Valentino) e qualche acciaccata (Dondi)..

Nonostante il punteggio finale possa far pensare diversamente, le ragazze di Anastasio si sono battute con onore, al cospetto di una compagine molto più attrezzata soprattutto sotto l’aspetto tecnico e più esperta, e sono riuscite a rimanere in partita per tutta la prima parte della contesa.

Al termine del primo periodo, infatti, il punteggio diceva 17-15, con la PFV che ribatteva colpo su colpo. Nel secondo quarto, nell’arco di circa 5’ Castelnuovo operava un primo allungo (33-20) sfruttando la propria maggior precisione al tiro ed abilità nel gioco in velocità. A metà gara le squadre erano sul 44-33, quindi ancora in discreto equilibrio. Era nel terzo periodo, invece, che le padrone di casa piazzavano l’allungo decisivo, portandosi, in pochi minuti, avanti di 22 punti sul 55-33 per chiudere al 30’ 64-39, quindi con i giochi fatti. Nell’ultima frazione entrambe le squadre amministravano le forze e la partita, sino all’80-50 finale.

Tutto sommato una prestazione positiva quella fornita dalle Under 18 vercellesi, che pur di fronte ad una formazione di caratura superiore, non si sono mai disunite e si sono battute al massimo delle loro possibilità.