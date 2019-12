Fondo a sostegno di chi fatica a pagare il mutuo per la prima casa

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Chiara Caucino, ha deliberato uno stanziamento di 1.760.000 euro per sostenere le persone in difficoltà per il pagamento dei mutui riguardanti l’acquisto della prima casa.

La misura è riservata ai mutuatari la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dalla legge, che non sono più coperti da contratti assicurativi a garanzia dei rischi e per i quali permangono le situazioni che incidono negativamente sulla situazione del nucleo anagrafico.

Le persone in difficoltà devono presentano domanda di contributo rivolgendosi agli sportelli dell’Agenzia sociale per la locazione del Comune di residenza o allo sportello Asl o del Comune capofila d’ambito territoriale per coloro che risiedono in comuni privi di sportello.

Il contributo a fondo perduto è definito in 12 rate mensili per chi ha un Isee inferiore a 6.400 euro, 9 rate mensili per chi ha un Isee da 6.400,01 a 10.600 euro, 6 rate mensili per chi ha un Isee da 10.600,01 a 26.000 euro. L’immobile oggetto del mutuo non deve avere le caratteristiche dell’abitazione di lusso, la superficie massima non può superare i 95 metri quadrati, il valore iniziale del mutuo non deve essere superiore a 100.000 euro.