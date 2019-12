Case Atc: nuovi interventi di manutenzione degli ascensori

Sono in programma nuovi interventi di manutenzione straordinaria degli ascensori negli stabili di edilizia residenziale pubblica di competenza Atc. In una nota nota stampa, la Lega Salvini Premier rende noto che "Grazie alla fattiva e costante collaborazione con il funzionario tecnico responsabile di Atc, sono state impegnate le risorse necessarie per la programmazione dei seguenti interventi straordinari: via Castigliano 7B, via Castigliano 9A, via Ranghino 7B, via Volta 1, via Volta 13, via Martiri del Kiwu 37 e via Martiri del Kiwu 61".

Le tempistiche esecutive saranno subordinate alla fornitura dei materiali.

"Restiamo sempre a disposizione dei cittadini per accogliere ogni segnalazione e per migliorare il nostro servizio. Ci impegneremo per ascoltare e assistere tutti con l’obiettivo di risolvere le criticità nel miglior modo possibile", concludono dal gruppo.