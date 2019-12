Dove viaggiare in Asia?

L’Italia è il paese turistico per eccellenza: grazie alla nostra storia e tutte le forme che ha preso lungo la penisola, le sue bellezze naturali e architettoniche, oltre che alla tradizione enogastronomica e artistica, sempre più persone sognano di viaggiare nel Bel Paese per le proprie vacanze.

Trovandoci in una nazione così bella da un punto di vista turistico, spesso potremmo essere miopi nei confronti di altri paesi di innata bellezza e che potrebbero rappresentare un’ottima alternativa per delle vacanze diverse dal solito.

Certo, viaggiare in un continente diverso spesso si traduce in costi maggiori e documenti diversi da ottenere prima del viaggio, ma spesso le bellezze che andremo a vedere valgono sicuramente l’investimento iniziale.

L’Asia val ben una messa, potremmo dire parafrasando una delle frasi più famose di tutti i tempi, ma cosa dovremmo andare a vedere, di preciso?

È difficile tracciare una cartina dei luoghi da scoprire nel continente orientale, in quanto ogni nazione è sicuramente unica rispetto alle altre e ha molto da offrire. Sicuramente il paese che gode di una maggiore popolarità in questo periodo è il Giappone.

A seguito della diffusione della tradizione culinaria di questo paese nello Stivale e delle sue produzioni cinematografiche e televisive, sempre più persone sognano di trascorrere qualche settimana in Giappone, soprattutto in occasione della celebre fioritura dei ciliegi.

I petali rosa di questi splendidi alberi sono ormai uno dei simboli per eccellenza di questo paese, come il monte Fuji e gli splendidi templi religiosi.

Un altro paese che sta godendo di una crescente popolarità è sicuramente la Corea del Sud: a differenza della sua inospitale vicina, infatti, anche questa nazione ha diffuso nel resto del mondo molti frammenti culturali, musicali e culinari, al punto che per molti è di ancor maggior interesse rispetto al più famoso Giappone.

Esistono poi realtà uniche al mondo, come l’ India e la Cina, che hanno una storia turistica più radicata e che ancora oggi attirano l’attenzione da parte di turisti di tutto il mondo.

Tutto questo interesse, per fortuna, è aiutato dal fatto che oggi è estremamente più semplice viaggiare verso un paese diverso dal nostro. Se un tempo era infatti necessario passare giorni presso le ambasciate per richiedere il visto turistico, oggi questo documento può essere richiesto con un semplice click online, presso uno dei numerosi servizi dedicati.

Questo, assieme alla riduzione dei costi degli aerei grazie alle numerose compagnie tra cui è possibile spaziare, ci ha permesso di avere accesso a uno dei continenti più grandi e variegati del mondo: dagli aspri deserti ricchi di arte e architettura del Medio Oriente, alla fredda Siberia. Dall’incantevole India all’immensa Cina, l’Asia rappresenta uno scrigno da aprire per tutti coloro che sono affascinati dalle culture diverse dalla propria, tanto che cento viaggi in questo continente non basterebbero a scalfire la vastità dell’offerta di questo angolo di mondo.