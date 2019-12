Marito e moglie intossicati dal monossido di carbonio

Viene dimesso dall'ospedale di Vercelli dopo le cure per un sospetto attacco cardiaco, torna a casa con la moglie e, qualche giorno dopo, rischia di perdere la vita a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio.

Sono stati giorni difficili quelli vissuti da una coppia residente a Prato Sesi, 50 anni lui e 41 lei. Lunedì sera l'uomo, reduce da un recente ricovero al Sant'Andrea, ha improvvisamente perso i sensi mentre era in casa: la donna ha dato l'allarme e il 118, intervenuto per i soccorsi, ha riportato i coniugi all'ospedale di Vercelli dove all'uomo è stata diagnosticata un'intossicazione da monossido di carbonio e con indicazione di un trattamento in regime di emergenza in camera iperbarica. La moglie, anch'essa intossicata, ha manifestato cefalea e anche per lei si è reso necessario il trattamento iperbarico.

La coppia è così stata trasferita alla Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese dove, lunedì 16 dicembre, sono stati effettuati trattamenti di ossigeno terapia iperbarica in regime di emergenza. I trattamenti si sono svolti senza complicanze e i pazienti sono stati ricondotti al Dea dell'ospedale di Vercelli. Martedì mattina è stato effettuato un nuovo trattamento di consolidamento per l'uomo.