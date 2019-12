Fermato mentre ruba da un'auto in sosta

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno arrestato un 55enne del posto per furto su auto.

Nel pomeriggio di lunedì, nell'ambito dei controlli preventivi condotti dai Carabinieri, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, di notare la presenza di un malfattore in Borgosesia via Varallo che aveva infranto un vetro di un’utilitaria parcheggiata e stava asportando alcune borse custodite all'interno dell'abitacolo.

I militari hanno bloccato il malfattore che veniva riconosciuto dai militari in quanto già noto per reati contro il patrimonio e per problemi di tossicodipendenza. Si tratta di un 55enne di origini siciliane ma residente a Borgosesia da diversi anni: l'uomo è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e poi dichiarato in stato di arresto per furto aggravato.

Nella mattinata di martedì c'è stata l’udienza di convalida in Tribunale a Vercelli.

La merce asportata è stata restituita alla vittima che ha ringraziato i carabinieri per l’esito favorevole della disavventura.