Qualità della vita: la provincia di Vercelli precipita. Mai così male dal 2001

Dal 46° al 62° posto. La classifica annuale de Il Sole 24 ore sulla qualità della vita nelle province italiane boccia impietosamente Vercelli relegandola a una delle peggiori posizioni segnate nell'arco degli ultimi 30 anni (così in basso si era collocata solo nel 2001).

A trascinare verso il basso la provincia del riso sono gli indicatori ambientali, i tassi di mortalità e la bassissima propensione all'innovazione. In particolare, vanno malissimo il clima (106° posizione), l’uso del trasporto pubblico (95) con la relativa offerta (99), la qualità dell’aria (81).

Ma non ci sono buone notizie neppure sul versante dell'innovazione: il trend dell’imprenditoria giovanile colloca Vercelli al fondo della classifica (101° posto), le imprese registrate in rapporto agli abitanti (78), la banda larga (78), le imprese in rete (97), le start up innovative (93).

Drammatici - e purtroppo non è una sorpresa - il tasso di mortalità (105) e la mortalità per tumore (101): la speranza di vita alla nascita vede Vercelli al 95° posto tra le province italiane.