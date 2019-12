Controlli dei Carabinieri sulle piste e 10 regole per sciare in sicurezza

Maggiori controlli e anche attività di soccorso, per tutta la stagione invernale, da parte dei carabinieri sciatori che prestano servizio quotidianamente sulle piste dei Comuni di Alagna Valsesia e Scopello e che dipendono dalle stazioni carabinieri di Alagna e Scopa (comprensorio Monte Rosa Ski). Un'attività di particolare importanza, anche in considerazione degli esiti drammatici di alcuni incidenti, tra cui la valanga che, domenica, ha ucciso un giovane snowboarder, Daniele Fizzotti.

http://www.infovercelli24.it/2019/12/15/leggi-notizia/argomenti/cronaca-10/articolo/valanga-sul-monte-rosa-morto-daniele-fizzotti-tre-salvi-per-miracolo.htmlQuest’anno il numero dei carabinieri impiegato è aumentato con l’arrivo di militari da altre provincie del Piemonte. E’ opportuno, tuttavia, ribadire alcune norme di comportamento che devono essere rispettate per poter sciare in tranquillità, evitando di rimanere coinvolte in spiacevoli situazioni.

Ecco dunque il decalogo diffuso dai Carabinieri:

osservare la segnaletica posta lungo le piste da sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita; anche quelle attinenti le condizioni del tempo, delle piste e della neve;

mantenere un comportamento prudente, con perizia e diligenza onde evitare danni a persone e cose, intralcio agli sciatori o pericoli per l’incolumità altrui;

mantenere una velocità congrua rispetto alle proprie capacità, alla difficoltà del tracciato, alle condizioni del terreno ed a quelle meteorologiche (la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie ed in presenza di principianti);

mantenere una direzione tale da evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle. Lo sciatore deve altresì evitare di raggiungere piste attraversando zone non aperte alla pratica dello sci;

tener presente che se si intende sorpassare un altro sciatore ci si deve assicurare di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità e si può effettuare tale manovra sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato;

ricordare che gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista; gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi od in luoghi senza visibilità;

far attenzione in caso di cadute o di incidenti poichè si deve liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa e si deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei;

ricordare che i soggetti che praticano lo sci d’alpinismo devono munirsi di appositi sistemi elettronici o elettromagnetici per la ricerca di sepolti in valanga, oltre all’attrezzatura per l’autosoccorso (pala, sonda, artva, kit soccorso;

i minori degli anni 18 devono sciare con il casco protettivo omologato ;