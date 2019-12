PFV serie C: vittoria agevole col Victoria Torino

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE – 11^ giornata di andata

Domenica 15 dicembre – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli - Victoria Torino 65-42

(Parziali: 27-11; 34-20; 47-31)

Tabellino: Bassani 3; Acciarino 6; Pollastro 18; Deangelis 3; Scarrone 2; Ansu 12; Rey; Coralluzzo 3; Ronca 5; De Ciccio 2; Sarrocco 11 -.all. Andrea Congionti; aiuto allenatore Valentina Balocco..

Dopo l’amara sconfitta di Biella, che si è portata dietro la squalifica per una giornata di Acciarino (poi commutata con un’ammenda) perché espulsa nell’occasione, e del tecnico Wannes Pomelari, squalificato a sua volta per due giornate, non commutabili, la PFV si è ripresentata la proprio pubblico guidata da Andrea Congionti con al fianco Valentina Balocco, per affrontare Victoria Torino, squadra che veleggia nelle stesse acque delle vercellesi.

Questa volta il risultato è stato favorevole a queste ultime, che si sono imposte per 65-42, tutto sommato piuttosto agevolmente.

L’esito della gara, invero, non è mai stato in discussione, poiché le padrone di casa, dopo alcune incertezze iniziali, hanno registrato il tiro e sciorinato un’ottima prestazione difensiva già nel primo quarto, elementi sui quali hanno costruito la vittoria. Sospinta da una grande Pollastro (8 su 15 da due; 1 su 2 da tre; 2 su 4 ai liberi, +24 di valutazione) e da una Sarrocco molto concreta e determinata, con il contributo delle triple di Bassani, Coralluzzo e Deangelis, infatti, la PFV metteva 16 punti di margine sulle avversarie al 10’: 27-11, mantenendoli poi a lungo.

Nel quarto successivo, erano invece Ansu e ancora Sarrocco a contribuire a mantenere il distacco quasi invariato a metà gara sul 34-20, pur segnando poco entrambe le formazioni.

Nella ripresa, poi - era nuovamente Pollastro a cannoneggiare il canestro avversario insieme con Ansu (5 su 6 da due e 8 rimbalzi) ed a teneree saldo il vantaggio al 30’ per 47-31.

Nell’ultimo periodo, grazie ai rimbalzi di Coralluzzo (10 totali), la squadra giocava di più in campo aperto e mandava a segno Acciarino (6 punti) Ronca (5 punti e 1 su 2 da tre) con Scarrone (2 p.ti) e De Ciccio (2p.ti). Anche con il buon apporto di Sara Leone e Rey a rimbalzo, il divario lievitava sino allo score finale di 65-42, che sanciva una bella e meritata vittoria e dava una importante boccata di ossigeno alla PFV.