Maltempo ed incidenti stradali, l’importanza del soccorso stradale

Non sorprende che la velocità abbia molto a che fare con la gravità degli incidenti ed è un grande contributo a quelli stradali mortali. Maggiore è la velocità di un veicolo, più grave è l'incidente. Questa formula si applica a tutti i tipi di incidenti che coinvolgono veicoli, che si tratti di un incidente a veicolo singolo o che coinvolgono un pedone, un motociclista o altri veicoli. Ma anche l’assetto e la manutenzione dello stesso veicolo sono componenti fondamentali per evitare tali fattori di rischio, specialmente in condizioni atmosferiche non ottimali, come quelle degli ultimi giorni.

In questo periodo di intenso maltempo i casi di incidenti sono aumentati a macchia d'olio e i casi di assistenza stradale certificati sono stati innumerevoli.