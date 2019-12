Conto alla rovescia per i saldi di inverno

A Vercelli il periodo dei saldi invernali, quanto mai attesi sia dagli operatori che dai consumatori, inizierà sabato 4 gennaio 2020 e avrà una durata complessiva di 8 settimane consecutive.

Stesso periodo di saldi anche a Borgosesia, Gattinara, Trino e Varallo.

I Comuni di Cigliano, Crescentino e Santhià hanno deciso di dare libera facoltà di scelta delle otto settimane, anche non consecutive, sempre con decorrenza dal 4 gennaio 2020.

Gli operatori commercaili interessati all’effettuazione dei saldi, come nel 2019, non dovranno più darne comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima della data di inizio, ma dovranno rendere noto al pubblico il periodo dei saldi con cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile all’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite di fine stagione indicando le percentuali di sconti praticati sui prezzi normali di vendita e i testi delle asserzioni pubblicitarie.

Ascom ricorda l’obbligo per gli esercenti di indicare sui cartellini prezzi lo sconto o il ribasso in percentuale sul prezzo normale di vendita e invita gli associati a rivolgersi agli uffici per ulteriori chiarimenti.