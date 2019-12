Ancora un incidente sulla provinciale 11 dove, intorno alle 21, si è registrato uno scontro tra due auto nel tratto compreso tra Cascine Strà e San Germano.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per mettere in sicurezza le due vetture. Uno dei due conducenti, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.