Strade, scuole, trasporto pubblico: incontro tra Provincia e Comune di Crescentino

Si è parlato di viabilità, trasporto pubblico ed edilizia scolastica nel corso dell'incontro avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo Caretto, a Crescentino, tra l'amministrazione comunale e il presidente della Provinicia Eraldo Botta.

"Crescentino è il quinto Comune della Provincia per popolazione - spiega il sindaco Vittorio Ferrero -. Abbiamo molte direttrici stradali di competenza provinciale, e sono due i plessi scolastici superiori. Avevo avuto modo di conoscere Eraldo Botta in passato: lui come sindaco di Varallo e io in qualità di presidente del Comitato locale della Croce Rossa e già allora ci eravamo trovati in sintonia su varie tematiche. Sono sicuro che nei prossimi anni avvieremo una proficua collaborazione al servizio della cittadinanza".