Tempo di "Il Natale per tutti"

L’associazione Liberi di Scegliere organizza per il terzo anno consecutivo la grande Festa degli Auguri "Il Natale per tutti".

La finalità dell’iniziativa, così come ormai tutti i progetti inclusivi dell’associazione, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi speciali, è quello di unire e non di dividere, per aggregare il maggior numero di persone diversamente abili di tutte le associazioni vercellesi e del territorio, impegnate quotidianamente al loro fianco e alle loro famiglie.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre 2019 alle ore 14,30 presso i locali del dancing “Le Acacie ” di corso Rigola 128 a Vercelli

Tutti i ragazzi speciali sono invitati insieme ai loro famigliari.

Sarà un simpatico pomeriggio insieme, per lo scambio di auguri con l’ ormai tradizionale grande estrazione, con tantissimi premi per tutti i ragazzi speciali grazie alla generosa collaborazione di Ottica GM di Marchetti– Sambonet – Androni Giocattoli Sidemerc – Cascina Brarola Vercelli – FC Pro Vercelli 1892 e come sempre, oltre a tanta musica, ci sarà una grandiosa merendata.

unica regola ….. “vietato mancare”!!!