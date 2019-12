Prima vittoria per le Esordienti della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

TROFEO ESORDIENTI – macroarea di Torino

Girone di andata - Girone Omega

2^ GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 14 dicembre– a Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli - BEA Chieri 46 a 6

(parziali: 16-2; 22-6; 40-6)

Tabellino PFV: Dipace 6; Francese 4; Haxhiasi; Hilali 2; Nicosia 2; Torazzo 4; Maltese S. 4; Lagni; Leo 6; Diagne; Vincent 4; Maltese A.14;. Istr.: Adriana Coralluzzo. Ass. Istr. Irene Deangelis.

Secondo impegno delle ragazze della classe 2008 della PFV nel Trofeo “Esordienti”, questa volta in casa, e prima vittoria contro BEA Chieri per 46-6.

La partita è stata affrontata nel modo giusto dalle giovanissime vercellesi, allenate da Adriana Coralluzzo e Irene Deangelis, le quali hanno saputo applicarsi con la necessaria determinazione, senza timori e con molta lucidità, contro una formazione, peraltro, composta da giocatrici del 2009 e 2010.. Già nel primo periodo, quindi, le padrone di casa riuscivano a guadagnare un margine significativo chiudendo il primo quarto avanti per 16-2, con soli due punti concessi alle avversarie. Nel secondo periodo la PFV tirava un po’ il fiato in attacco, ma le ospiti non ne sapevano approfittare ed a metà gara il tabellone diceva 22-6, grazie anche alla buona difesa delle azzurre (6 a 4 il punteggio del quarto).

Nel terzo periodo poi la PFV riprendeva a macinare punti e con un parziale di 18 a 0, frutto di buoni spunti offensivi e grande attenzione difensiva, chiudeva i giochi praticamente dopo tre soli periodi sul 40-6.

L’ultimo quarto era poco combattuto, con molto spazio per le atlete ai primissimi passi in campo, e con la compagine vercellese che quasi si fermava ad aspettare le chiedesi che, però, avevano smesso definitivamente di segnare.

La PFV si aggiudicava dunque agevolmente ma con grande merito la gara, confermando di essere in progresso.