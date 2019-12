Mokaor, avanti tutta con il cuore e la grinta delle giovani

E’ una Mokaor tutta cuore e giovane che riesce a superare nell’anticipo di venerdì il Venaria Real Volley per 3-1.

La gara è stata complicatissima per le vercellesi che hanno dovuto giocare in situazione d’emergenza: di venerdì per l’indisponibilità di sabato della Bertinetti data ad altro sport e con Bertinazzi, Mossetti, Zambotti non al meglio della condizione alle prese con infortuni o malanni.

All’inizio dell’incontro la Mokaor prova scender in campo con Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

Nella prima frazione le bianconere sono irriconoscibili tanto da essere deficitarie su ogni fondamentale sia in difensivo che di attacco, riuscendo a sbagliare qualsiasi cosa, con le torinesi che vincono facilmente il set per 25/16, nonostante l’ingresso in campo di Patrucco, Prinetti e Mandelli.

Il secondo periodo vede ancora una volta la Mokaor molto contratta ed impacciata, con il Venaria che arriva sul punteggio a proprio favore di 24/18.

Ma da quel parziale, la Mokaor cambia marcia: Mandelli va in battuta e non sbaglia più, Patrucco palleggia bene, Leotta e Prinetti sono inarrestabili, Bertolone e Fenoglio non commettono errori e Paggi resiste in difesa agli attacchi delle avversarie, tanto che le bicciolane con 2 attacchi di Leotta e Prinetti, un muro e tre errori delle avversarie superano le torinesi con un clamoroso 26/24, portandosi in parità.

Squadra che vince non si cambia e quindi il terzo set vede Patrucco in palleggio, Prinetti opposta, Leotta e Mandelli ali, Bertolone e Fenoglio centrali con Paggi libero.

Il Venaria sembra frastornato dalla perdita del secondo periodo e nonostante faccia solo quattro errori, nulla può potuto contro la Mokaor che, grazie ai sei punti a testa di Leotta, Prinetti, Bertolone conquista meritatamente il set per 25/17.

Nell’ultima frazione la Mokaor è inarrestabile con gli attaccanti che continuano a martellare la difesa delle ospiti senza trovare resistenza, tanto da dominare il periodo per 25/7 e l’incontro per 3-1.

Grande merito di questa vittoria va alle giovani che hanno dimostrato di poter essere un’ottima alternativa a tutti per il proseguo del campionato e alle altre giocatrici rimaste in campo che hanno aiutato le meno esperte.

Leotta, Bertolone, Mandelli e Paggi hanno preso per mano le giovani Patrucco (2002), Prinetti (2003), Fenoglio (2003) permettendo alla Mokaor di vincere la gara con gli attaccanti che sono stati finalmente più che positivi.

Ancora una volta la migliore realizzatrice è stata Leotta con 18 punti, seguita da Prinetti con 16 e Mandelli con 12.

L’ultimo turno del 2019 vedrà la Mokaor impegnata a Santena contro la locale compagine sabato 21 dicembre alle 18.30.

Le torinesi tra le mura amiche sono una compagine molto forte

La Mokaor dovrà essere la migliore possibile per poter continuare la scalata verso le posizioni da play-off.





CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – VENARIA REAL VOLLEY 3-1 16/25 26/24 25/17 25/7

Bertolone (10), Borrini (2), Patrucco (1), Mossetti (1), Leotta(18),Fenoglio,Prinetti (16), Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti, Bertinazzi(4), Mandelli (12).

Allenatori Gherardi-Vigliani.