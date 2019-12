Bella prestazione delle Under 13 PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 13 – I ^ FASE “COPPA PIEMONTE”

Girone di qualificazione - Girone A

3^ GIORNATA

Domenica 15 dicembre– a Livorno Ferraris – Palestra Comunale di Via Possis

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 56

Basket Femminile Biellese 23

(parziali: 3-8; 13-13; 33-19 )

Tabellino PFV: Giuliani 8; Prinetti 14; Roggero 10; Rulli; Dikrane 4; Nakhli; Dipace 4;Francese 8; Maltese A. 2; Maltese S. 2; Nicosia 2; Gatti 2; . Istr.: Adriana Coralluzzo

Terzo turno di Coppa Piemonte per le Under 13 “Fondazione Candido Cannavò” della PFV, che sono scese in campo a Livorno Ferraris, grazie alla cortese ospitalità di ABT Livorno Ferraris, dal momento che a Vercelli non è stato possibile trovare una palestra omologata ove disputare la gara, in nessun giorno ed orario: sic!. Va detto, per la cronaca, che la squadra biellese affrontata a Livorno F. si compone in buona parte di atlete del posto che giocano per B.F.B., in base ad un accordo di collaborazione tra le due società., quindi per le vercellesi è stato un po’ come giocare in trasferta.

L’hanno spuntata lo stesso le (si fa per dire) padrone di casa di Vercelli che si sono imposte con ampio margine per 56-23.

La gara è cominciata un po’ in sordina, in verità, con le vercellesi molto contratte e deconcentrate, capaci di segnare solo 3 punti nel primo periodo, ma brave a limitare a 8 punti quelli subiti. Dal 3-8 iniziale, nel secondo periodo, le giovani del duo Coralluzzo – Deangelis, rimettevano in piedi la partita e raggiungevano la parità sul 13-13 a metà gara, registrando la difesa sugli 1c1.

Questo ha consentito di rubar palla e concludere in contropiede, come avverrà soprattutto nella seconda parte della gara.

Nella ripresa, infatti, grazie ad un perentorio parziale di 14-0 in meno di 5 minuti, la PFV metteva la testa decisamente avanti e chiudeva la terza frazione in vantaggio per 33-19. Dopo questo strappo, decisivo per il punteggio, le vercellesi controllavano agevolmente il match nel quarto finale, incrementando con merito il vantaggio, con un nuovo gran parziale (23-4), che consentiva loro di aggiudicarsi il derby delle piccole, con una bella prestazione di squadra ben orientata dalle più “esperte”.