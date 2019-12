Le pagelle della Pro vista ad Alessandria

SARO

Parte bene, con una gran parata di piede, poi si perde: troppe indecisioni, anche sul secondo gol dell’Alessandria: 5,5

FRANCHINO

Fa buone cose e in fase difensiva e quando si propone sulla corsia destra, ma spesso è in affanno pure lui: 5,5

MASI

Se la cava, ma non brilla: 5,5

AURILETTO

Troppe incertezze: 4,5

QUAGLIATA

A corrente alternata. Fa buone cose in fascia, dive s’intende a occhi chiusi con Rosso, fatica in fase difensiva. Buon finale: 5,5

SCHIAVON

La solita, generosa gara come regista basso, ma anche lui non brilla: 6-

ERRADI

Parte bene e poi si perde: 5,5

VARAS

Un po’ spento rispetto al solito: 5,5







AZZI

Tanta corsa, e poco più: 5

COMI

Due legni e tanti impegno. Una delle poche liete: 6,5

ROSSO

Ha il merito di aver segnato il penalty, ma non punge più di tanto: 6

MAL

Entra nella ripresa ed entra bene, commette qualche errore per eccesso di frenesia: 5,5

GRAZIANO

La lieta novella. Gran rientro, gran partita. Il migliore dei Bianchi nella ripresa: 7

DELLA MORTE

Prova a far male ma con scarsi risultati. Buone, comunque, alcune giocate: 5,5

ROMAIRONE

n.g.

GILARDINO

Ha provato a schierare una formazione un po’ diversa, ma è passato dalle indecisioni di Moschin e quelle di Saro, Quagliata sulla sinistra è valido nella fase offensiva ma meno in quella difensiva, e il promettente Erradi non è entrato più di tanto in partita. Contro una squadra tecnicamente superiore non poteva fare miracoli: 6