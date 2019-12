Alessandria - Pro Vercelli 2-1 Tempi grigi

Alessandria-Pro Vercelli 2-1

Marcatori: Arrighini (A) al 21’, Castellano (A) al 47’, Rosso (PVc) su rigore al 55’

Ammoniti: Casarini, Cosenza, Valentini dell’Alessandria; Franchino, Schiavon. Romairone dell’Alessandria

Formazioni:

ALESSANDRIA: Valentini; Sciacca, Cosenza, Dossena, Celia; Sartore (Mhamsi dal 71’), Castellano, Casarini, Suljic (Gazzi al 64’); Arrighini, Chiarello (Gerace dall’82’).

A disposizione: Marietta, Ponzio, Akammadu, Gerace, Gazzi, Gjura, Pandolfi, Crisanto, Mhamsi, Filip. All. Scazzola.

PRO VERCELLI: Saro; Franchino (Foglia dall’87’), Masi, Auriletto, Quagliata; Erradi (Graziano dal 46’), Schiavon (Romairone dall’82’), Varas (Mal dal 46’); Azzi, Comi, Rosso (Della Morte dal 65’).

A disposizione: Moschin, Graziano, Foglia, Mal, Ciceri, Della Morte, Russo, Romairone, Iezzi, Carosso, Merio. All. Gilardino.

Arbitra la gara il signor Marco D’Ascanio della sezione di Ancona

Due indecisioni difensive e la Pro termina il girone d’andata con una sconfitta contro un’Alessandria che era stata costruita per le zone alte della classifica. La Pro ha giocato con temperamento, ma ha creato poco davanti e la fase difensiva non è stata eccelsa. Per ambire ai play off ci vorrebbero almeno tre rinforzi, altrimenti si lotta per non retrocedere, e basta.

PRIMO TEMPO

Indecisione o sfortuna di Quagliata, palla ad Arrighini che evita Azzi e spara, Saro para di piede, è il minuto 6.

Quagliata fa paura quando difende ma fa paura agli avversari quando attacca, buona l’intesa con Rosso sulla sinistra.

Punizione, ben battuta ma poco potente, da trenta metri di Casarini,

Ventunesimo. Sventagliata di Cosenza per Arrighini che salta Auriletto e solo davanti a Saro non perdona: Alessandria 1 Pro Vercelli 0.

Angolo, palla a Franchino, cross, gran colpo di testa di Comi, il palo salva Valentini, al 25’. Buona reazione, insomma, dei Bianchi.

Gran botta di Sartore, fuori di due metri, ripartenza della Pro con Azzi, l’azione sfuma ma la partita è vivace.

Comi contrastato da Cosenza non riesce a colpire di testa a un metro da Valentini a 2 dal termine.

Nel recupero. Ripartenza Pro, Casarini stende Rosso, ammonito.

SECONDO TEMPO

Gilardino manda in campo Mal e Graziano, escono Erradi eVaras.

Raddoppio dell’Alessandria con un cross: Castellano sulla destra crossa di sinistro, due attaccanti dell’Alessandria non toccano e la palla si deposita in rete: 2 a 0 al 47’.

Risponde la Pro con un tiro di Franchino, parato.

Ripartenza dell’ Alessandria, Sartore serve Arrighini che prova la conclusione, respinge Saro di piede, palla a Chiarello che non trova lo specchio della porta.

Azzi a Graziano, steso da Cosenza, rigore, batte Simone Rosso: palla sulla destra di Valentini, che intuisce ma non para, Alessandria 2 Pro Vercelli 1, la gara al 55’ è riaperta.

Mal riceve e si destreggia in area, Sciacca libera, sul corner Comi di destro e di prima tira ma Valentini si salva con l’aiuto del palo; due legni per Comi, oggi.

Entra Della Morte al posto di Rosso al 65’.

Arrighini vicino al gol: supera Auriletto, entra in area, gran tiro di poco sul fondo, al 72’.

Ultimi cambi, nella Pro entra Romairone all’82’. Esce Schiavon, Pro Vercelli con il 4.-2-3-1.

Foglia al posto di Franchino a 3 dal termine più recupero.

Quattro di recupero, con una Pro a trazione anteriore che più anteriore non si può.

La Pro lotta sui tutti i palloni ma non riesce a rendersi pericolosa. Lanci lunghi o corti, mai un pallone pericoloso verso la porta di Valentini. Gran cross di Quagliata, Valentini sventa, triplice fischio. Peccato.