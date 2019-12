Perde il controllo dell'auto e si schianta contro i jersey

E' finito con la sua Bravo alimentata a Gpl contro i jersey di separazione delle corsie di marcia della Torino - Milano, venendo poi "rimbalzato" al centro della carreggita.

Incidente, poco prima di mezzogiorno, sulla A4, in direzione Torino, all'altezza del Comune di Carisio. Per i soccorsi è stato necessario allertare i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli, che sono intervenuti al chilometro 55, dove la Fiat Bravo alimentata a gpl era ferma, gravemente danneggiata per l'impatto, nella corsia centrale.

L’intervento, in collaborazione col personale medico del 118, ha permesso di estrarre il guidatore, ferito e affidato alle cure personale medico, e di mettere in sicurezza l’autovettura e il tratto di strada. Il ferito è stato trasportato al Dea dell’ospedale di Biella: sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi e il personale dell’autostrada per la gestione della viabilità. E' raccomandata prudenza per chi deve attraversare il tratto.