Officine Sonore addio, "dopo 9 anni stupendi"

Officine Sonore, si chiude.

L’annuncio su facebook è stata una brutta sorpresa per tanti, perché il locale era un importante punto di riferimento per i giovani e per incontro musicali di qualità. La chiusura è una grossa perdita per la cultura vercellese. Ma ecco il comunicato.

È giunto il momento del comunicato che non avremmo mai voluto fare. Quello nel quale annunciamo la chiusura di Officine Sonore.

il 5 gennaio sarà l’ultimo importante live.

Molti di voi sono già a conoscenza della situazione, comunque, dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di porre fine alla nostra avventura, almeno temporaneamente. L’intenzione è sicuramente quella di ricominciare con un nuovo progetto ma nell’immediato la scelta più sensata è quella di fermarci.

Abbiamo passato 9 anni stupendi con voi che ci avete costantemente supportato e aiutato in ogni momento, dai più belli ai più complicati. In questi 9 anni abbiamo conosciuto colleghi e professionisti che ci hanno permesso di migliorare in ogni aspetto della nostra vita, abbiamo conosciuto amici e musicisti coi quali abbiamo passato momenti meravigliosi. Abbiamo lavorato con band internazionali che nemmeno avrei pensato di incontrare. Non sappiamo dove e come continuerà il progetto, ma sicuramente faremo di tutto per proseguire.

Mattia e Monica

Alcuni commenti (accanto a un mare di like)

Che amarezza ragazzi

Mi dispiace un sacco! Grazie di cuore per tutte le volte che ho calcato il vostro palco! Un abbraccio rock, forza ragazzi!

Ciao Mattia

Ciao Moni

Spero di rivedervi presto ingaggiati in un progetto nuovo.

Voi sapete quanto vi voglio bene e quanto siete il mio rifugio quando non sono preso nel mio locale.

posso ripetere solo quello che ho gia detto a qualcuno...senza di voi la città è più povera e la musica a Vercelli è più povera.

Mi riferisco alla musica affrontata con vitalità e professionalità.

DAL 6 GENNAIO MI SENTIRÒ PIU SOLO

Che brutta notizia!! ... non ho parole!! Forza ragazzi non mollate siete un grande punto di riferimento!! Quante belle situazioni ho vissuto grazie a voi!! Un abbraccio!

Un abbraccione a voi Monica e Mattia. Vi ringrazio di cuore per la collaborazione ed i bei momenti vissuti insieme. Vercelli sarà decisamente impoverita ora che non ha più una sua sala concerti. Pessima notizia per i giovani ed i musicisti in genere. In bocca al lupo per il vostro futuro

Tia grazie per le mille opportunità che ci hai dato per suonare e divertirci a Vercelli. Ci ha sempre accolto come un amico e ci hai sempre supportato! Grande Tia, buona fortuna e ancora un grazie gigante!

Negli ultimi due anni sono uscito davvero poco alla sera, quindi abbiamo avuto poco modo di vederci. Siete stati, però, il mio locale preferito per anni. La vostra chiusura mi rattrista molto, ma sono certo che la vostra rinascita sarà col botto e che il prossimo progetto saprà onorare degnamente questa splendida esperienza

Mi sento davvero male a leggere queste parole. Vercelli ha avuto una nuova vita, un respiro internazionale grazie voi. Un bocca al lupo per il futuro, il rock ha bisogno di voi

A tutti spiace ma alla fine dei conti la gente che partecipava non era sufficiente a pagare le spese... Questo dovrebbe far riflettere tutti....