Engas Vercelli-Montecchio Precalcino 5-4 La prova più dura

Engas Hockey Vercelli vince la prima partita delle semifinali contro Montecchio Precalcino: una prova dura, tesa, fisica, la più impegnativa giocata fin qui dai ragazzi di De Rinaldis, vinta con la forza dell’esperienza e del collettivo.

Primo tempo: subito partita vera, dal ritmo forsennato, con Montecchio all’attacco nei primi secondi senza timore. Alla prima azione vercellese, arriva subito il gol del vantaggio, firmato Enea Monteforte che insacca nell’angolino alto a sinistra. Gli ospiti premono, con un ottimo Lo Priore a opporsi più volte. Engas dalla sua continua ad attaccare con azioni e contropiede e porta a casa il 2-0 al 16’ con Motaran a ribadire in rete la respinta del portiere avversario ad un tiro di Brusa. Il match continua combattuto, ma con Engas a dimostrare tranquillità ed equilibrio nella gestione del possesso palla. Il 3-0 per i bicciolani al 14’, ancora ad opera di Monteforte, dopo un bel contropiede di Brusa. A seguire, qualche tensione per un’ammonizione comminata a Brusa per simulazione e un’ammonizione verbale a Monteforte che subisce una stretta marcatura a uomo. Poco dopo, proprio il pistolero fallisce un rigore fischiato per fallo su Francazio. Una palla persa in attacco è alla base del gol del Montecchio che accorcia le distanze con Garzaro. La formazione ospite cresce e a tre secondi dal termine si porta sul 3-2 con un rigore nato da un cartellino blu a Motaran per un dubbio fallo in area a gioco fermo.

Secondo tempo: ci si gioca tutto, la tensione agonistica è palpabile dagli spalti, il Montecchio gioca senza aver nulla da perdere. Brusa porta lo score sul 4-2, ma subito dopo Meneghini riduce ancora le distanze per poi, al 15’ portare Montecchio al pareggio, 4-4. Il match si gioca sui nervi, tanti gli scontri fisici e i falli. Su uno di questi, matura un importantissimo tiri diretto per l’Engas che Monteforte realizza con cruciale freddezza, 5-4. La partita continua a scorrere su un crinale nervoso tesissimo, fino alla fine che vede il Vercelli imporsi e attendere alle 21 vincente e fra Amatori Wasken Lodi e Roller Bassano per giocarsi l'accesso alla fine nazionale di Coppa Italia.

Tabellino. Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Motaran, Brusa, Francazio, Monteforte, Lo Priore fra i pali. Montecchio Precalcino: Meneghini, Dalla Valle, Mandarini, Gnata, portiere Cortese. Arbitro: Giorgio Fontana.

Reti. 1^T: 24’28 Monteforte (HV) 1-0; 16’53 Motaran (HV) 2-0; 14’33 Monteforte (HV) 3-0; 4’20 Garzaro (Montecchio Precalcino) 3-1; 0’3 R Meneghini (Montecchio precalcino) 3-2.

2T^: 20’27 Brusa (HV) 4-2; 19’58 Meneghini (Montecchio) 4-3; 15’13 Meneghini (Montecchio) 4-4; 12’56 Monteforte (HV) 5-4