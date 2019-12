Engas Vercelli, è finalissima di Coppa Italia serie B

Engas Hockey Vercelli vince le semifinali e si qualifica per la finalissima di Coppa Italia di serie B del 1 marzo 2020. Contro Il Roller Bassano, ancora una volta sono prevalse la esperienza, la solidità e la concretezza dei ragazzi di Paolo de Rinaldis.

Primo tempo: inizio a mille per ambo le formazioni con continui rovesciamenti di fronte e l’Engas impegnato a manovrare con più sicurezza in gestione e possesso palla. Al 20’ capitan Francazio intercetta una preziosa palla a centro campo, passa a Motaran che serve Monteforte: “Il Pistolero” segna con gesto fulmineo, 1-0. La squadra di casa continua ad attaccare a testa bassa, un rischio è corso al 13’ con una pallina persa, ma Lo Priore è bravissimo ad opporsi agli ospiti, negando a Stocco il pari. Il ritmo è forsennato e si lotta senza tregua, con i bicciolani impegnati a calibrare i ritmi con ordine in fase di possesso. Al 9’ altra parata decisiva dell’estremo difensore del Vercelli. Entra Orso al posto di Francazio. A 5’ dal termine il raddoppio sfuma di un soffio dopo una bella combinazione Motaran-Monteforte, frutto della manovra dell’intera squadra. Il 2-0 non si fa attendere con Monteforte che si inventa una prodezza al volo. Occasione per il Roller Bassano a termine della prima frazione con Sgaria, ma Lo Priore fa ancora una volta la differenza. Momenti d’emozione autentica durante l’intervallo, quando al presidente Torazzo è stata consegnata la maglia numero 4, ritirata dalla società e che porterà così per sempre il nome del figlio Paolo, grande giocatore d’hockey prematuramente scomparso 10 anni fa.

Secondo tempo: la partita è vivace, gli ospiti si impegnano, ma è l’Engas ad essere in controllo, cercando di colpire numerose volte, soprattutto dalla fascia sinistra con Brusa e Francazio. Lo Priore si conferma una vera saracinesca. Le occasioni vercellesi si sprecano, soprattutto con Motaran e Monteforte. il 3-0 arriva a 4’ dal termine, con una bella iniziativa personale di capitan Francazio. L’apoteosi, il 4-0, con il palazzetto già festante, a 22 secondi dalla fine: Monteforte completa la bella vittoria con la terza marcatura personale della serata.

Tabellino. Formazioni: Engas Hockey Vercelli: Motaran, Brusa, Francazio, Monteforte, fra i pali Lo Priore

Roller Bassano: Bergamin, Sgaria, Stocco, Torresan, portiere Baroni. arbitro: Giorgio fontana.

Reti: 1^T: 20’26 Monteforte (HV) 1-0; 3’59 Monteforte (HV) 2-0. 2T^: 4’01 Francazio (HV) 3-0; 0’22 Monteforte (HV) 4-0.