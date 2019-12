"Conosco la mia squadra: sa reagire"

«Dopo cinque mesi, penso di conoscere tanto la squadra quanto i singoli elementi che la compongono» dice Alberto Gilardino guardando verso il campo, dalla sala stampa.

Tra pochi minuti inizia l’allenamento in vista del derby di domani, ad Alessandria.

«Ho quindi visto – dice ancora – che questa squadra sa reagire e dà il massimo proprio nei momenti di difficoltà».

Il momento, infatti, è tale. Due partite un punto. E domani, match contro una squadra che ha due caratteristiche. La prima, è stata costruire per piazzarsi dietro il Monza, nella parte altissima della classifica. La seconda: nelle ultime gare ha perso colpi e quindi anche punti. Proprio come la Pro.

«Si affronteranno due squadre ferite, noi dobbiamo avere più fame di loro. Voglio vedere in campo una squadra sporca, ruvida».

Per quanto riguarda assenti e presenti: non ci sarà Cecconi, ma la Pro recupera Masi e Graziano (finalmente) torna nei ranghi: «Inizialmente, credo che verà in panchina» dice il tecnico, che deve ancora decidere la formazione («valuteremo alcune situazioni…»)

I favori del pronostico, Gilardino lo sa bene, sono tutti per l’Alessandria allenata dall’ex Scazzola.

«Noi domani dobbiamo disputare la partita perfetta» dice l’allenatore della Pro Vercelli.