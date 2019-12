Ascensore delle case Atc di via Ranghino: lavori in vista

Soluzione in vista per il problema degli ascensori rotti nelle case popolari di via Ranghino, al rione Cappuccini. Ad annunciare un imminente intervento dell'Atc sono il consigliere comunale Michelangelo Catricalà e il consigliere regionale Sean Sacco del Movimento 5 Stelle.

Dopo aver portato la questione in Regione con un’interrogazione a firma del consigliere regionale Sean Sacco è stato fissato un incontro con i vertici di Atc Piemonte Nord, tenutosi venerdì mattina a cui hanno partecipato entrambe i consiglieri.



“Abbiamo voluto assicurarci che a giorni sarebbero stati completati i lavori di manutenzione per gli ascensori in via Ranghino, abbiamo inoltre chiesto l’attuazione della legge regionale sull’autorecupero, fino ad oggi ignorata, che, tra le altre cose, permette ai disabili di fare piccoli lavori per rimuovere le barriere architettoniche all’interno dei loro appartamenti con la possibilità di scalare l’importo delle opere dall’affitto Atc”, affermano i due consiglieri del Movimento 5 Stelle.