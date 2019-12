Pink e Patria Pepe, grande stile tutto al femminile

L’eleganza non ha stagioni. In ogni periodo dell’anno il mercato dell’abbigliamento è in fermento e regala articoli davvero interessanti fatti di qualità, praticità e bellezza. Moltissime sono le gradi firme che creano capi incredibilmente belli, frutto del lavoro di diversi team sempre pronti a soddisfare le esigenze della clientela e attenti a quello che è l’evolversi del mercato. Borse, scarpe, giacche e molto altro ancora, tutto contribuisce a ingentilire ed impreziosire le persone che decidono di acquistare un certo tipo di articolo.

Pinko, il brand per la donna protagonista e grintosa.

Una delle marche famose in tutto il mondo e che vuole rivolgersi alle donne che hanno grinta da vendere è senza dubbio Pinko. Con questa grande marca il gentil sesso rivolge particolare attenzione alla tendenze più in voga in quel determinato momento. Il suo stile è giovane, positivo ed immancabilmente intraprendente che viene impreziosito ed arricchito di stampe animalier, trasparenze, ottimi pattern con molti dettagli che si possono accostare senza dubbio allo stile pop. Con Pinko la donna è assoluta protagonista e vive la creatività di questo brand. Anche il retrò è una particolarità Pinko con un tocco romantico che ben si abbina con maglieria, gonne, giacche e pantaloni: il portale Stileo ci presenta una serie di articoli come il cappotto rosso Pagano ad esempio che ha un tocco davvero originale ed è acquistabile a 360€ così come il pantalone nero fantasia Drestige con fiori a 126€. Non da meno risultano la maglia blusa rosa a 148€ e la giacca leopardo in poliestere che si può comprare a 214€. Anche le borse e le scarpe entrano poi nei prodotti di qualità: bellissime le sneakers Trendy in pelle a 97€ come la borsa Rosso Gruppo Raffaella bordeaux a 57€.

Patrizia Pepe, il successo raggiunto sulle passerelle di tutto il mondo.

Un altro nome che entrato nel gota dell’abbigliamento internazionale è senza ombra di dubbio quello di Patrizia Pepe che nasce nel 1993 dall’idea vincente di alcuni imprenditori. Il team di grandi stilisti che fu messo insieme rappresentò la base solida dell’altissima qualità degli articoli realizzati da questo brand, raggiungendo la popolarità sulle passerelle di tutto il mondo. Anche nel nostro paese Patrizia Pepe ha avuto un grande successo: le donne apprezzano molto le varie collezioni presentate in cui appare una notevole cura dei dettagli ed un design davvero originale. Tra i tanti lavori di sicuro una menzione particolare meritano le borse, bellissime, forse l’oggetto che più di tutti rappresenta la donna. Alcuni esempi? Grazie ancora a Stileo.it da non perdere sono la New Piping di pelle 30 cm rosa a 238€, la Time Square Store nera di pelle a 360€ così come l’elegantissima pochette nera a 161€. Ma Patrizia Pepe non è solo borse: di classe appaiono anche il capispalla yoox grigio a tinta unita a 83€, il cappotto nero in panno con i bottoni nascosti a 318€ ed il piumino imbottito a 398€. Insomma, qualità e comodità sono le prerogative di Pinko e Patrizia Pepe, corri ad acquistare i loro prodotti per certificare un nuovo stile tutto al femminile.