Scontro sulla strada di Viverone: 5 feriti, grave un bambino

Pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera ad Ivrea, sulla statale 228 per il lago di Viverone. Cinque le persone ferite, tra cui due bambini, uno dei quali è in gravi condizioni. Il fatto è successo poco dopo le 20, coinvolgendo due auto, una Fiat Punto e una Ford Focus, che si sono scontrate in direzione Burolo.

A bordo della Punto madre e figlia di 9 anni: sono in gravi condizioni e sono state trasportate in elicottero dal 118 agli ospedali Cto e Regina Margherita di Torino. Sull’altra viaggiavano viaggiavano due adulti e un bambino, portati in ospedale a Ivrea, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.