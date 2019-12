Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 18,10 a Ronsecco.c

A scontrarsi due auto, una Alfa 147 e una Jeep Renegade. Una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per la messa in sicurezza dei veicoli e il supporto ai Carabinieri di Ronsecco per la gestione della viabilità locale.

Il ferito è stato trasportato dal 118 presente sul posto presso wl pronto soccorso di Vercelli.