Crescentino e la Croce Rossa dicono addio a Franco Cappone

Crescentino dice addio a Franco Cappone, conosciutissimo volontario morto lo scorso sabato in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale per Lamporo.

I funerali di Cappone vengono celebrati sabato mattina alle 10,30, nella chiesa parrocchiale dell’Assunta a Crescentino.

Storico volontario della Croce Rossa, di cui era anche componente del direttivo e addetto stampa, Cappone è stato ricordato da tutti i concittadini, in questi giorni, per l'impegno verso la città e l'associazione. Lascia la moglie Enrica, la mamma, le figlie, Arianna e Giulia, e i nipotini, Anna e Paolo. Toccante, tra i tanti ricordi, quello che il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferrero, ha affidato ai social.

"Era il 3 maggio 2015 ed un lavoro lungo anni si era appena trasformato in realtà: avevamo inaugurato la nuova sede della Nostra Croce Rossa. Tu, io ed altri avevamo lavorato tanto per arrivare a quel traguardo. Ricordo i tanti pomeriggi passati ad imbiancare quelle stanze e gli immancabili pane e salame alla fine della giornata. Con te era così: se non c’era nulla da mangiare non eri contento!

Quando andavamo in giro - e di viaggi ne abbiamo fatti un sacco - la prima cosa che prendevi erano i bigliettini da visita dei ristoranti. Volevi sempre essere pronto caso mai fossimo tornati da quelle parti.