Il Comune torna ad assumere: 45 posti di lavoro entro i prossimi 3 anni

Il Comune torna ad assumere: sono 45 le persone che, entro il prossimo triennio, entreranno nell'organico dell'ente pubblico, sostituendo persone che hanno raggiunto l'età pensionabile o che sono andate a lavorare altrove.

A presentare il piano assunzioni sono il sindaco Andrea Corsaro, il dirigente del settore Gabriele Ferraris e la funzionaria Cinzia Guglielmotti, responsabile del settore Risorse Umane (mentre l’assessore al Personale, Ombretta Olivetti, è stata trattenuta da gravi problemi familiari).

I dettagli tecnici e i requisiti per partecipare ai bandi sono riportati sul sito del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione bandi di concorso: a disposizione delle persone interessate ci sono i file da compilare e inviare attraverso raccomandata, pec o consegnare di persona.

I posti di “categoria D” (per i quali è richiesto il diploma di laurea) riguardano tre direttivi amministrativi (due per la Segreteria generale e uno per le Politiche sociali); due per direttivi tecnici (settore Sviluppo del Territorio e Opere pubbliche); un archivista; due direttivi per il settore socio culturale e due assistenti sociali.

I concorsi per la categoria C (per la quale è richiesto il diploma di scuola media superiore): 13 posti sono per istruttori amministrativi da inserire in vari settori; 4 posti per agenti municipali (che vengono coperti con la graduatoria del concorsone organizzato due anni fa); sei istruttori tecnici (tre dei quali a copertura con procedura di mobilità); tre educatori per il settore Servizi sociali; un istruttore informatico.

Nella categoria B vanno a bando due posti da impiegato amministrativo (uno dei quali riservato alla categoria disabili); uno da esecutore di servizi di sede (categoria disabili) e tre da operaio specializzato.

"Ci aspettiamo un migliaio di partecipanti per i concorsi di categoria C e 250 per la categoria D" spiega Ferraris, aggiungendo poi che i dipendenti del Comune di Vercelli sono 220 e che l’età media è piuttosto elevate: 55 - 56 anni.

"Questo piano assunzioni - aggiunge il sindaco Corsaro - ci consentirà di continuare ad avere una macchina comunale in grado di supportare tutte le esigenze della città. Ogni volta che un dipendente va in pensione, perdiamo un pezzo di storia del nostro Comune, persone che da anni conoscono la macchina comunale e le problematiche del loro settore. Per questo è importante poter avere occasioni di formazione per inserire al meglio le nuove leve".



Per la gran parte dei posti i bandi sono aperti, dunque rappresentano reali occasioni di lavoro per chiunque sia in possesso dei requisiti necessari.



«Le domande di adesione per i posti di categoria C e D - precisa ancora Ferraris, rimandando poi al sito comunale per tutte le precisazioni - devono essere presentate entro le ore 12 del 7 gennaio prossimo», mentre la copertura dei posti di Categoria B viene gestita attraverso il Centro per l’Impiego".