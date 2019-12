Tornano gli Hare Krishna per le strade di Vercelli

Per il secondo anno tornano gli Hare Krishna in città. Da lunedì 16 dicembre fino a giovedì mattina, quattro giovani vestiti d’arancione distribuiranno nei negozi e ai passanti dei libri, scritti da Srila Prabhupada, fondatore del Movimento per la Coscienza di Krishna.

I giovani provenienti dal centro culturale polivalente di Torino sono impegnati in una maratona per la distribuzione di libri che ha già toccato le città di: Alba, Bra, Savigliano, Casale e Alessandria.

“Se qualcuno vuole fare loro un’offerta - dice Liza Binelli portavoce del gruppo - verrà utilizzata, per acquistare cibo per poi esser distribuito sotto forma di pasti caldi ai senzatetto. Anzi, saranno loro a lasciarvi un pieghevole con tutte le informazioni sulle loro attività e anche un fragrante biscotto biologico”.

Per info: www.harekrishnatorino.it/