Ricatta il cliente: "Sono incinta e il figlio è tuo"

E' stata arrestata con l'accusa di estorsione dopo aver ricattato e persino finto una gravidanza per farsi dare del denaro da un suo cliente. Una prostituta straniera è finita in carcere, dopo che si era fatta dare circa 30mila euro da un uomo sposato, minacciandolo di rivelare i loro incontri alla famiglia di lui.

Il cliente per un po' ha pagato, poi esasperato, è andato alla Polizia a denunciare quanto accadeva. E' così stato organizzato un incontro trappola. All'appuntamento, l'uomo si è presentato con 500 euro e un microfono addosso, ma la donna è arrivata avvolta da una fascia e un cuscino, sostenendo di essere incinta e attribuendo la paternità del bimbo al cliente.

L’uomo ha versato il denaro, dicendo che però non avrebbe più pagato altro e lei, allora, lo ha minacciato mostrando il video di un rapporto sessuale e dicendo che lo avrebbe inviato alla moglie.

A quel punto gli uomini della Questura sono entrati in azione e per la donna sono scattate le manette: si è scoperto che la gravidanza era falsa e per lei si sono aperte le porte del carcere, dove si trova dopo la convalida dell'arresto.