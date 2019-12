Auto fuori strada: due persone intrappolate

Primi incidenti, anche a causa del maltempo. Alle 10 circa di venerdì una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Crescentino sulla provinciale 31 bis per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura con due persone rimaste all’interno. L'intervento è consistito nel liberare le due persone rimaste all'interno del mezzo e nella messa in sicurezza di tutta l'area interessata. Carabinieri e personale sanitario 118 sono intervenuti per i soccorsi e i rilievi.