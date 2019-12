Nuovo parcheggio in zona Stazione. Passo dopo passo un'area che rinasce

Taglio del nastro, nella tarda mattina di venerdì, per il nuovo parcheggio di corso Fiume che, attraverso un passaggio pedonale interno, va a collegare l'area di sosta con la zona della stazione ferroviaria. Un parcheggio "doppio", in realtà: dall'ingresso di corso Fiume (attraverso la strada che costeggia il cavalcaferrovia) è possibile accedere a un'area con 99 posti auto delimitata dalla ferrovia e dal cavalcavia stesso, e dai magazzini dell'Atap. Attraverso il passaggio pedonale verso la stazione, oltre i magazzini dell'Atap, sono stati ricavati altri 30 posti auto come ampliamento del parcheggio, aperto quasi 15 anni fa con accesso da piazza Roma.

"Inauguriamo oggi un'opera pensata una decina di anni fa e che, per vari motivi, ha avuto un iter piuttosto tortuoso", dice il sindaco, Andrea Corsaro, presente all'inaugurazione con il consigliere Francesco Iacoi, la dirigente Liliana Patriarca, il comandante dei Vigili Ivana Regis, il personale comunale e delle ditte che hanno operato sul campo.

L'area venne acquisita nel 2011 dalla Provincia, poi tutto l'iter si bloccò a causa di un ricorso al Tar. Il progetto venne così ereditato dall'amministrazione Forte che lo ha concretizzato inserendolo nel Piano Periferie. Ultimate in questi giorni la posa di illuminazione e videosorveglianza arriva ora il taglio del nastro.

"Questo spazio ampio e ben sorvegliato - aggiunge Corsaro - andrà ad alleggerire la pressione intorno alla zona di piazza Roma, offrendo un servizio in più per i pendolari, ma anche per i residenti della zona. Negli obiettivi dell'amministrazione c'è di ridisegnare l'intera area della stazione". Sul versante parcheggi, Corsaro anticipa che sono state riprese le pratiche di esproprio dell'area posta oltre la ferrovia, in fregio a via Trento, che diventerà il naturale completamento del parcheggio di via De Rege. In quel caso con una carta in più da giocare: l'accesso al parcheggio attraverso l'Isola e la Tangenziale Nord, allontaneranno ulteriormente le auto da una zona ad alta densità di traffico qual è quella che gravita attorno al cavalcaferrovia. "In quel caso - precisa il sindaco - l'accesso al centro città sarà garantito dal sottopasso della stazione".

Intanto, mentre i primi utenti fanno timidamente il loro ingresso nei nuovi stalli, i tecnici spiegano che tutta la struttura è sorvegliata da videocamere ad alta definizione e che l'illuminazione è adeguata a garantire totale sicurezza al nuovo parcheggio. "Un bando per trasformare una parte dei magazzini Atap in un ricovero e laboratorio di manutenzione per biciclette darà un'ulteriore presenza sul territorio e un servizio anche per questo tipo di utenza.

"Si completa la riqualificazione di un'area che prima era decisamente abbandonata - conclude Corsaro - e andiamo a offrire un servizio in più a cittadini e pendolari, facendo un ulteriore passo avanti verso una città più vivibile".