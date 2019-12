Niky e Viky, YouTuber vercellesi (del 2007)

Hanno il piacere di conoscersi dal 2007, che poi è l’anno in cui sono nate, Viky e Niky, che in realtà si chiamano Victoria Scappaticcio e Nicole Anselmi.

Il primo incontro è ad aprile (2007): quando Niky nasce c’è anche Viky, che è nata due mesi prima: questo perché anche i rispettivi papà (Cristiano e Luca) sono amici da sempre.

Inseparabili i padri, inseparabili, dal giorno in cui son nate a oggi, Vicky e Nicky, che oltre ad andare insieme a scuola e praticare, sempre insieme, la ginnastica ritmica, hanno in comune la passione per l’uso di yotube. Sono YouTuber (ma è possibile seguirle anche su Instagram), insomma, diventeranno famose?, chissà. Intanto hanno giù un piccolo seguito di fans e, ogni tanto, anche la richiesta di qualche autografo da parte di compagni di scuola.

Ma vediamo all’opera la coppia Viky e Niky