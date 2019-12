Semifinale di Coppa Italia: conto alla rovescia

Fervono i preparativi per le semifinali del concentramento nord di Coppa Italia di sabato 14 dicembre presso il Palapregnolato, volute ed organizzate in città da Engas Hockey Vercelli.

Domenico Sabatino DG della società : “Aver raggiunto e portato le semifinali a Vercelli, non è un traguardo, bensì un inizio per noi, perché stiamo lavorando per raggiungerne altri, ancora più importanti. La città ha risposto benissimo: in soli 2 giorni di prevendita abbiamo venduto quasi 200 biglietti. Non ci aspettavamo una cosa simile, per cui consiglio ai vercellesi la soluzione della prevendita.”.

Continua il DG: “Ringrazio il Comune di Vercelli che ha patrocinato l’evento e il CONI. Il Comune è sempre molto attento all’hockey e, da quando abbiamo iniziato la nostra avventura, ci è sempre stato vicino.”





Mimmo Sabatino, Assessore allo Sport: “Per il Comune è un piacere patrocinare questa manifestazione che porterà in città parecchie persone, creando un indotto per gli hotel e le nostre attività commerciali. Come Comune siamo orgogliosi di poter aiutare l’hockey e lo sport vercellese per questa manifestazione. Mi congratulo con la società per l’organizzazione non solo delle semifinali, ma di tutte le partite disputate all’Isola, perché, nonostante la giovane età, ha dimostrato competenza e capacità “

Gaetano Palumbo, dirigente della società, torna alla partita di sabato scorso contro il CSA Agrate, vinta per 14-2: “Nonostante il turno fosse già passato, i ragazzi hanno giocato mettendo tutto dal primo all’ultimo minuto: sono stati veri giocatori, veri sportivi e veri professionisti.”

Paolo Gallione, addetto stampa di Hockey Vercelli: “ La squadra è carica, concentrata, i giocatori vogliono fare bene; noi siamo nati per riportare in alto il nome di Vercelli in Italia; ottenere questa manifestazione ci è costato impegno, fatica, sforzo economico, ma lo facciamo volentieri, perché vogliamo condurre la città alla ribalta nazionale.” “Un mio ringraziamento particolare - continua Gallione- al Comune e alla dirigenza che, avrebbe potuto essere appagata dopo un girone in cui abbiamo vinto tutte le partite, con miglior difesa e capocannoniere, ma ha voluto dare questo soddisfazione alla città. Cercheremo di portare a casa la Coppa Italia: la squadra è forte, se giochiamo come sappiamo, con la concentrazione sempre dimostrata, è un traguardo possibile.” Ma non c’è solo la Coppa Italia: “Pensiamo già anche al campionato, ai primi di gennaio ci raggiungerà un attaccante di pregio, l’argentino Ariel Romero: il nostro obiettivo è passare in serie A2”

Arriveranno numerosi tifosi da fuori città: di certo un’occasione per far loro apprezzare Vercelli, soprattutto nel lasso di tempo fra il termine della seconda partita e quella prevista in serata. Al Palapregnolato è previsto intrattenimento con esibizioni dello Skating Vercelli (e, come di consueto iniziative della società a sostegno del sociale).

Il programma nel dettaglio:

h 15 Engas Hockey Vercelli - Montecchio Precalcino;

h 17 Amatori Wasken Lodi- Hockey Roller Bassano;

h21 le due vincitrici delle partite precedenti si affrontano per un posto nella finale nazionale del 1 marzo 2020 in luogo ancora da definire.

La prevendita dei biglietti al Bar Principe e alla trattoria Afra.